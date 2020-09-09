البورصة تقلص خسائر الأمس الي 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، وقلص المؤشر الرئيسي من تراجعاته ليصل الي مستوي 10929 نقطة بنسبة هبوط 0.2% ، بدعم مشتريات الأجانب والعرب على قيادات السوق من الرئيسي و السبعينى.





وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 609.212 مليار جنيه.

وبختام الجلسة ، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12613 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2661 نقطة.



وفي سياق أخر ، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية-امريكانا، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 400 مليون جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصري للسهم، بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقاً للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 3,52979 % من إجمالي أسهم الشركة، وإجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 295 مساهم. وسيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة بالسوق المفتوح اعتباراً من بداية جلسة تداول أمس الثلاثاء، وسوف يتم الشراء بسعر 6,32 جنيه وفقا لسعر عرض الشراء الاجباري المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 29\7\2020 .





وإتجهت تعاملات المستثمرين المصرييين على الأسهم نحو البيع بصافي 10.2 مليار جنيه، وبنسبة إستحواذ57.3% فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 10 مليار جنيه، و212.2 مليون جنيه وينسب إستحواذ 41.2% و1.4% على التوالي.



وإستحوذت المؤسسات علي نسبة94.4 % ، فيما إستحوذ الأفراد علي نسبة 5.5%



وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1مليار جنيه، من خلال االتداول علي 339.1 مليون سهم، عبر37.5 ألف صفقة، حيث تم التداول علي 180شركة ارتفع منها 67 شركة وإنخفض 87 شركة وإستقر نحو 26 شركة.



