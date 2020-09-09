تركيا تعلن وفاة ضابط برتبة عميد في إدلب السورية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:53 م
سوريا
سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، وفاة ضابط برتبة عميد، خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب السورية.

 

وأصدرت الدفاع التركية، بيانًا قالت فيه إن العميد سيزغين أردوغان (51 عاما) تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب، وتم نقله إلى المستشفى فورا، لكن مساعي الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياته.

 

وكشفت تقارير إعلامية، أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.

 

ويذكر أن العميد أردوغان، تولى في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار باسطنبول، حسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية.

 

وبحسب روسيا اليوم، ستنقل جثة الضابط المتوفي جوا من ولاية هاطاي الحدودية إلى مدينة إسبرطة حيث ستقام مراسم دفنه.

 

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