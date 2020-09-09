كارلا حداد تطل بالأبيض من جديد وتدخل القفص الذهبي

شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد محبيها بمجموعة من الصور الخاصة بحفل زفافها على السيد وائل قسيس والتي تم مساء أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت كارلا كعادتها بجمالها واعتمدت فستان زفاف بسيط التصميم غير مزدحم بالتفاصيل ما أضفي جمالا على جمالها.

وقد أعلنت كارلا منذ فترة عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي ونشرت كارلا عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس"، وعلقت على الصورة كاتبة: "لا تزعلوا نحن مبسوطين".