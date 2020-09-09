رئيس الوزراء: منح شهادة لكل شقة متصالح عليها في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك نظاما جديدا سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة في جمهورية مصر العربية سيكون لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أي ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.





وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 الذي يعني وقف أي إجراءات تتعلق بالهدم.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.



