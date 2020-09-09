رئيس الوزراء: منح شهادة لكل شقة متصالح عليها في مصر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك نظاما جديدا سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة في جمهورية مصر العربية سيكون لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أي ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 الذي يعني وقف أي إجراءات تتعلق بالهدم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 18 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ ساعة و نصف

برشلونة يقدم أول عرض رسمي لضم مدافع السيتي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

الليجا: برشلونة يتحدى المشاكل.. الريال يحلم بالسطوة

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُفاجي كهربا بقرار سعيد

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

01:57 م

فايلر يُفاجي كهربا بقرار سعيد

01:36 م

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟