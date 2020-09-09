الليجا: برشلونة يتحدى المشاكل.. الريال يحلم بالسطوة

رغم احتفاظه بالنجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي ، لم يشهد هذا الصيف الاستعداد المثالي لبرشلونة قبل بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني بعد غد الجمعة.









ومع بدء العد التنازلي للساعات الـ48 الأخيرة على انطلاق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني ، أصبح السؤال حاليا هو : هل يستطيع برشلونة تجريد ريال مدريد من لقبه المحلي في الموسم الجديد أم أنه سيترك مكانه في المركز الثاني لفريق طموح مثل أشبيلية ؟









وتنفس برشلونة الصعداء باستمرار ميسي ضمن صفوف الفريق بعدما استحوذ النجم الأرجنتيني على معظم الاهتمام خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.









ولكن ميسي سيغيب عن أول جولتين من الموسم ، كما يدور الجدل حاليا بشأن المظهر الذي سيكون عليه ميسي من حيث الأداء مع برشلونة في هذا الموسم.









وتبدأ فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأشبيلية موسمها في نهاية سبتمبر الحالي للحصول على قسط من الراحة بعد انتهاء موسمها الأوروبي في النصف الثاني من أغسطس الماضي.









وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، في تصريحات إلى صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "من الواضح أن أي شخص يفضل أن يكون ميسي في الدوري الخاص به".









وساند تيباس نادي برشلونة في نزاعه التعاقدي مع ميسي خلال الفترة الماضية حيث أصدر بياناً أكد فيه أن ميسي مقيد بالفعل ببند الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي يقضي بعدم رحيله قبل نهاية الموسم المرتقب إلا في حالة سداد 700 مليون يورو (827 مليون دولار) للنادي.









وأضاف تيباس: "لا أعتقد أنننا نخوض حربا ضد ميسي والمحيطين به، أحب ميسي. إنه يمثل رواية الكرة الإسبانية في آخر 20 عاماً".









ومن المنتظر أن يسعى ريال مدريد لاستغلال المشاكل التي يعانيها برشلونة والتأكد من أن ميسي لن يكون هو قصة هذا الموسم المرتقب.









ويبدأ الموسم الجديد مثلما انتهى الموسم الماضي في غياب الجماهير عن المدرجات.