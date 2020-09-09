الحكومة تحذر من أي محاولة بناء عشوائي على أراضي الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين بأن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراضي زراعية.





وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الاشتراطات الخاصة بكل المدن.





وأوضح مدبولي، أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة مخالفة الرخصة التي سيصدر بها القرار، مؤكدًا أن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذي يتم بها عمران سليم ومخطط.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.



