الحكومة تحذر من أي محاولة بناء عشوائي على أراضي الدولة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين بأن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراضي زراعية.

وأكد رئيس الوزراء، أن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الاشتراطات الخاصة بكل المدن. 

وأوضح مدبولي، أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات في حالة مخالفة الرخصة التي سيصدر بها القرار، مؤكدًا أن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذي يتم بها عمران سليم ومخطط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بناء عشوائي الفجر الحكومة

أخبار تهمك

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُفاجي كهربا بقرار سعيد

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

منذ ساعة و 28 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يقدم أول عرض رسمي لضم مدافع السيتي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

الليجا: برشلونة يتحدى المشاكل.. الريال يحلم بالسطوة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

01:00 م

نجم الأهلي يعود لحسابات فايلر

01:57 م

فايلر يُفاجي كهربا بقرار سعيد

01:36 م

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟