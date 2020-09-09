تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:36 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5295.75 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5812.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4274.80 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.21 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.9 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة.

 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.29%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%.
 
وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.36%، يليه سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم مجموعة أرزان للتمويل والاستثمار القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.86% يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.09%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 6.48%.

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