غداً.. سميرة سعيد تطرح أغنية "قط وفأر"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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 تستعد الديڤا سميرة سعيد، غداً، لطرح أغنيتها الجديدة "قط وفار".

 

حيث نشرت سميرة سعيد البوستر الرسمي للأغنية ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائله: "غداً قط وفار"، ولاق البوستر إعجاب الجمهور وتعددت التعليقات أهمها " منتظرينك بشوق".

 

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

 

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

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