رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء.





كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات، وفي حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قينة التصالح.





وأكد مدبولي، أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.



