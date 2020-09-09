مدبولي: الدولة ستواجه بحسم أي بناء عشوائي أو غير قانوني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه الإدارات المحلية وأجهزة المدن باستلام كافة الطلبات التي يقدمها المواطن للتصالح في مخالفات البناء، بغض النظر عن استيفائها لحصول المواطن على النموذج 3 لوقف كافة إجراءات التعامل مع المخالفة سواء إزالة أو غيره لحين استيفاء أوراقه.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعطاء فترة سماح شهرين للمواطن لاستيفاء المستندات بعد تقديم طلب التصالح.





وتابع رئيس الوزراء، أنه تم توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيمة التصالح في بعض المناطق، معقبًا: "الدولة لا تهدم مباني مشغولة بناس، وما تم هدمة مباني خالية، وحان الوقت لإيقاف نزيف البناء المخالف".



