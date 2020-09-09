مدبولي: الدولة ستواجه بحسم أي بناء عشوائي أو غير قانوني

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه الإدارات المحلية وأجهزة المدن باستلام كافة الطلبات التي يقدمها المواطن للتصالح في مخالفات البناء، بغض النظر عن استيفائها لحصول المواطن على النموذج 3 لوقف كافة إجراءات التعامل مع المخالفة سواء إزالة أو غيره لحين استيفاء أوراقه.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعطاء فترة سماح شهرين للمواطن لاستيفاء المستندات بعد تقديم طلب التصالح.

وتابع رئيس الوزراء، أنه تم توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيمة التصالح في بعض المناطق، معقبًا: "الدولة لا تهدم مباني مشغولة بناس، وما تم هدمة مباني خالية، وحان الوقت لإيقاف نزيف البناء المخالف".

وشدد، على ان الدولة ستواجه بمنتهى الحسم أي محاولات جديدة لبناء عشوائي أو غير قانوني على أراضي زراعية، منوهًا بأن هناك توجيه من الرئيس السيسي، بالإسراع في إصدار اشتراطات البناء الجديدة وفقًا لرخصة البناء التي ستصبح عقد بين المواطنين والدولة، مؤكدًا أن هدف الدولة من هذه الخطوات بناء دولة حقيقية سليمة، والحكومة ستبذل قصاري جهدها لحل وحسم ملف مخالفات البناء الذي عانينا منه لسنوات. 

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مدبولي مخالفات البناء بوابة الفجر الفجر

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