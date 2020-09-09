ميس حمدان تغازل جمهورها بصورة جديدة من الشاطئ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" .

 

وظهرت ميس بالصورة من الشاطئ مرتدية مايوه باللون الأزرق، وهي تودع الصيف قائلة "آخر الأيام الصيفية".

 

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" بسبب أحداث لبنان عقب.

 

والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

 

وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.

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