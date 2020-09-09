"مدبولي": الحيز العمراني الجديد قادر على استيعاب 24 مليون نسمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحيز العمراني الجديد للقرى والمدن المصرية الذي تم إضافته يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة.





وتابع رئيس الوزراء: "كل مواطن عايز يبني على القيراط الخاص به والملكية الخاصة به وبالتالي أصبح الحيز العمرانى ليس هو الحل السحري".





وأكد مدبولى، أن الدولة على مدار الـ5 سنوات الماضية، كان يتم التركيز على كيفية تحسين جودة المعيشة للمواطن المصري وتم العمل على محورين أحدهما التوسع في المدن الجديدة وشهد توسع هائل في هذا المحور وتم البدء في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة وهو الجيل الرابع.





وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة ركزت أيضا على تطوير القرى وتطوير المناطق غير الآمنة، مضيفا أنه للتعامل مع حجم الكثافات الهائلة في المدن تم استنزاف موارد الدولة في إنشاء كباري وطرق وتم إنفاق مئات المليارات.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.



