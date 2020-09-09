رئيس الوزراء: قرى مصر تشهد امتدادا عشوائيا غير مخطط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف الثمانينات وحتى 2015 مثل البناء العشوائى 80% وهو ما أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات.

ولفت مدبولى، إلى أن القرى فى مصر التى من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائى غير مخطط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

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