رئيس الوزراء: قرى مصر تشهد امتدادا عشوائيا غير مخطط

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف الثمانينات وحتى 2015 مثل البناء العشوائى 80% وهو ما أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات.





ولفت مدبولى، إلى أن القرى فى مصر التى من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائى غير مخطط.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.



