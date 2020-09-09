رسالة شكر من الجالية الفلسطينية في الإمارات للشيخ محمد بن زايد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:54 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
وكالات
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وجهت الجالية الفلسطينية في الإمارات، رسالة شكر وامتنان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

وجاء في الرسالة: "اسمحوا لنا أن نعرب عن شكرنا الجزيل وخالص الامتنان للكلمة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي خاطب بها عموم الجالية الفلسطينية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 

وأضافت الرسالة: "لقد كانت لكلمات ولي عهد أبوظبي أثرا عظيما في قلوبنا جميعا، لما عكسته من دفء المشاعر الأخوية الصادقة تجاه أبناء الجالية الفلسطينية، وتجاه شعبنا الفلسطيني، ولما أكدته من رسوخ وثبات موقف الإمارات تجاه الحق الفلسطيني، وخاصة حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وتابعت: "لمسنا حرص قادة دولة الإمارات الشامخة الأبية على تعزيز روابط الأخوة والتضامن والوفاء لفلسطين وشعبها، وتلك قيم سامية ومشاعر عميقة نتشاركها ونتبادلها مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا".

 

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، أكدت في رسالتها على العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، من خلال الإرث الذي وضع أسسه المتينة قادة عظام تميزوا بالرؤية الحكيمة والإرادة الصادقة والانتماء الوطني العميق.

 

وقالت الهيئة "لقد أوصلنا دعوة الشيخ محمد بن زايد لكل بيت من بيوت الجالية الفلسطينية في أرض الإمارات الطيبة لمواصلة العمل لخدمة وطننا الثاني الإمارات، وتعزيز دور جاليتنا الايجابي فيها".

 

وختمت الهيئة: "سنبقى على عهدنا ووعدنا، أوفياء محبين لهذا البلد، وقلوبنا تزخر بمشاعر الامتنان والتقدير والاحترام له ولقادته ولشعبه، على الدوام".

 

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محمد بن زايد فلسطين رسالة شكر الجالية الفلسطينية

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