بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة مايا دياب صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام".



وظهرت مايا بالصورة جميلة كعاداتها مرتدية ملابس باللون الأبيض ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب يبرز جمال ملامحها.



وعلق أحد المتابعين " قمر من يومك ربنا يحميكي " .



يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس.