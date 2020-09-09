"إنشاء جامعتين خاصتين".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناقشة العديد من القرارات المهمة؛ كالموافقة على إنشاء جامعتين خاصتين، الصالحية الجديدة، وشرم الشيخ.

كلية العلاج الطبيعي بالفيوم

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارات الحكومة، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم، والقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

إنشاء جامعتين خاصتين

ووافقت الحكومة، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، الصالحية الجديدة، وشرم الشيخ.

ينص مشروع القرار الأول على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الصالحية الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وينص مشروع القانون الثاني على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة شرم الشيخ"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

إنشاء معهد بحوث تطوير الدواء بأسيوط

وضمن القرارات، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء، بجامعة أسيوط.

تخصيص أرض لإقامة مناطق لوجيستية

كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27.45 فدان، في ناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15.41 فدان، في ناحية الحسينية بمحافظة الشرقية.

تمويل 225 مليون يورو لدعم الكهرباء والنمو الأخضر

وفيما اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، وافقت الحكومة عليه أيضًا.

تسوية منازعات بقيمة 7.6 مليون جنيه

ووافقت أيضًا على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 2020، والتى وافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه.

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