هل سيُكشف السر؟.. نسرين طافش تشوق متابعيها لأحداث مسلسل "الوجه الآخر"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة نسرين طافش محبيها لأحداث الحلقات القادمة من مسلسلها "الوجه الآخر " ، والذي يعرض حالياً علي الشاشات التليفزيونية.

حيث نشرت نسرين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ، وكتبت : هل سيكشف السر ،سارة الوجه الآخر ، يومياً علي سي بي سي وتطبيق واتش ات.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها " دائما اسمك خلف كل عمل ناجح واثقين نجاحك وإبداعك نجمتنا المبدعة والرائعة جدا ً ".

"الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

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