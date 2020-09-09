هل سيُكشف السر؟.. نسرين طافش تشوق متابعيها لأحداث مسلسل "الوجه الآخر"

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شوقت الفنانة نسرين طافش محبيها لأحداث الحلقات القادمة من مسلسلها "الوجه الآخر " ، والذي يعرض حالياً علي الشاشات التليفزيونية.



حيث نشرت نسرين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ، وكتبت : هل سيكشف السر ،سارة الوجه الآخر ، يومياً علي سي بي سي وتطبيق واتش ات.



ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها " دائما اسمك خلف كل عمل ناجح واثقين نجاحك وإبداعك نجمتنا المبدعة والرائعة جدا ً ".



"الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.



"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.