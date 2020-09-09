تكريم أوائل الجمهورية بفصول التعليم المزدوج بشركة مياه الشرب بقنا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنظام فصول التعليم والتدريب المزدوج التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.





وقدم الداودي، التهنئة للطلاب الأوائل مشيدًا بما حققوه من نجاح حيث قام بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، موجها شكره للقيادات التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم المزدوج الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية من أبنائنا الطلاب قادرة على مواكبة التطور العلمي في شتى التخصصات الفنية التي تخدم مجتمعاتنا.





وأكد، أن التعليم المزدوج يعد إحدى الأدوات الأساسية التي تساعد الطلاب على اكتساب المهارات الفنية اللازمة بما يؤهلهم لسوق العمل حيث يقضي الطالب نسبة 70 % من الوقت المخصص للدراسة داخل المصانع والشركات ويقضي 30% من الوقت للدراسة النظرية بالمدرسة.





وشمل التكريم كل من الطالب عبد الله محمد والطالب محمد أحمد والطالب محمود محمد بالحمد وجميعهم حققوا المركز الأول على مستوى الجمهورية.





وأكد المحافظ، أن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية وعملية ناجحة.





ومن جانبهم عبر الطلاب عن سعادتهم بلقاء المحافظ، مؤكدين أن هذا التكريم سوف يمثل حافزا لهم على بذل مزيد من التفوق والنجاح مستقبلا.





وجاء ذلك في حضور العميد محمد جلال رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





آخر تطورات أزمة فيروس كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



