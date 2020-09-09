سموحة يختتم تدريباته تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني الجديد

يختتم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادي والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً تحت قيادة أحمد السامي المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون.





ستكون التدريبات خفيفة لفك عضلات اللاعبين وعقب انتهاء التدريبات سيقوم المدير الفني بإعلان أسماء الـ 18 لاعب الذين سيدخلون المعسكر استعداداً للقاء فريق الزمالك غداً الخميس.





من جانبه تمنى أكد أحمد سامي الفوز على فريق الزمالك في مباراتهما التي ستقام غداً خاصة أنها المباراة الأولى له كمدير فني لنادي سموحة ويتمنى أن تكون هذه المباراة هي بداية عودة ودخول فريق سموحة لمكانه الطبيعي في المربع الذهب بجدول الدوري الممتاز لكرة القدم.