"دور المرأة في الحياة السياسية".. ندورة للمجلس القومي للمرأة بالمنيا (صور)

أكد اللواء يوسف وصال، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الدستور المصري أعطى للمراة كافة الحقوق والاستحقاقات التشريعية كما أنه أعطى للمراة أدوارًا متعددة للمشاركة في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والتشريعية والوظائف العليا في الدولة.





ولفت وصال، خلال الندوة التي عقدها المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة فاطمة الزهراء علي، مدير الإدارة، إلى أن المادة 11 من الدستور الحال جعلت المرأة متساوية مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات كما أنه أعطى للمرأة دور التوعية الأسرية لحث الأبناء والمواطنين على أهمية المشاركة في كافة النواحي من أجل بناء الوطن.





وأضاف خيري فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، أن المراة منذ أكثر من نصف قرن وهي تقدم الغالي والنفيس من أجل بناء مصر الحديثة وأنها اقتحمت كافة المجالات التي جعلت من المرأة دورًا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة الاستحقاقات الدستورية ومدى مشاركتها الفعالة.



