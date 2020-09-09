بدء التحقيق مع معُلم ونجله في واقعة مقتل صاحب مطعم بالمنيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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بدأت نيابة ديرمواس، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في واقعة مقتل صاحب مطعم على يد مُعلم ونجله، على إثر خلافات الجيرة. 

وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل صاحب مطعم بمركز ديرمواس.

وعلى الفور، انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، والعميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل "م.د" 30 سنة صاحب مطعم على يد "س.ع" 55 سنة مدرس ونجله "أ" 20 سنة طالب، وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق. 

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