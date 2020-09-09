إصابة 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادثي سير بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحرر محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 3 أشخاص في حادثي انقلاب أحدهما انقلاب دراجة نارية بطريق مطاي أسفر عن إصابة شخص، والثاني انقلاب دراجة نارية أيضا تسبب في إصابة شخصين أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا.





تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التحقيق.





وعلى جانب آخر طلبت نيابة بندر المنيا تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى حول واقعة تعدى عدد من المواطنين ومحاميات على محامى مفصول من نقابة المحامين كونه موظف حكومى والتى حدثت ظهر الأحد الماضى أمام محكمة المنيا.





وتواصل نقابة المحامين بالمنيا جهودها لاحتواء الأزمة بين المحاميات المتهمات بالتعدى والمجنى عليه م ا، والذي أكد أن 4 محاميات واقرباءهم قاموا بالتعدى عليه عقب محاكمة 20 محاميا فى قضية اهانة القضاء والتى تعود لعام 2013 بمحكمة مغاغة شمال المحافظة.





وكان قد انتظرت 7 محاميات بالمنيا "م-ا"، محام مشطوب عضويته أمام مجمع محاكم المنيا وأخذن يضربوه ويوبخوه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو علي قناه خاصه به تسمي"المهيطل"، انتقد فيها رحلة نظمتها إحدي المحاميات لزيارة المعالم الآثرية في حضور زملائها، قائلا "رحلة كلها هشتكه وبشتكة" ودلع مجموعه من المحاميات نظمن رحله وأبتزوا أخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، علي أساس أنها رحله مخصصه للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفه هناك.





وقالت إحدي المحاميات، طلبت عدم ذكر اسمها، إن المعتدي عليه، يمتلك قناه خاصه اعتاد أن يستخدمها في الإساءة للمحامين، لذا تم تحرير بلاغ ضده أمام نيابة بندر المنيا، بالسب والقذف والتشهير، وذلك في حضور ياسر زيدان الأمين العام وعضو مجلس نقابة المنيا.



