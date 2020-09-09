بهذه الكلمات.. نهال عنبر تروج لحكاية "بنت ناس"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة نهال عنبر لحكاية "بنت ناس" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

حيث نشرت الإعلان الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله :"انتظرونا في مسلسل بنت ناس يوم السبت الساعة السابعة والنصف علي قناة Dmc ".


حكاية "بنت ناس" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

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