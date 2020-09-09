لجنة القيد توافق علي تجزئة قيمة سهم "العبوات الطبية " من 1 جنيه الي 20 قرش

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:20 م
العبوات الطبية
العبوات الطبية
نيفين سمير
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وافقت لجنة قيد الاوراق المالية علي قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة العبوات الطبية ، من 1 جنيه للسهم إلي 20 قرشاً للسهم ، ليصبح راس مال الشركة المصدر و المقيد البالغ 69 مليون جنيه مصري موزعا على عدد 345 مليون سهم ( بدلا من 69 مليون سهم ) بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد ( بعد التعديل) ممثلا في ثمانية اصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".

وأكدت البورصة علي ضرورة إدراج اسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق 15\09\2020 ، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على "5" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة ، و تدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد التجزئة كما يلي:-
( ص 1 – ص 8 ) 345 مليون سهم


ووافقت لجنة  القيد إيضاً علي  على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة وفقاً لاحكام القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن تنمية شبة جزيرة سيناء ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يلى :- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى :

المنطقة الصناعية B4 القطعة 18 مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية . ويجوز لمجلس الادارة ان ينشى لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 .

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