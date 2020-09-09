رابط تنشيط بطاقة التموين من خلال التسجيل علي موقع دعم مصر الالكتروني

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:19 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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رابط تنشيط بطاقة التموين من خلال التسجيل علي موقع دعم مصر الالكتروني 

يبحث الكثير من المصريين عن رابط دعم التنشيط المصري للبطاقات الكمية وتسجيل أرقام الهواتف المحمولة، وهذه التسهيلات مصممة لحماية المصريين من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحيث شددت وزارة التموين والتجارة الخارجية على ضرورة تفعيل البطاقة من خلال موقع الوزارة على الإنترنت لتسهيل اكتظاظ مكاتب التوريد والتأكد من سلامتها من العدوى الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

رابط دعم مصر لتنشيط بطاقة التموين
ونظراً للوضع الحالي الذي تشهده الدولة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فقد بدأت الدولة بحثاً مستمراً لتأمين الصحة العامة للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ستوفر التسهيلات للمواطنين من خلال تفعيل البطاقة التموينية لهم عبر رابط الدعم المصري لتفعيل البطاقة التموينية وتسجيل رقم جوالهم.

رابط دعم مصر تسجيل رقم المحمول
أعلنت وزارة الصحة، قبل أيام، عن وجود رابط (موقع إلكتروني) لتفعيل البطاقات الكمية في مختلف محافظات مصر، لا يسهل فقط الوقت والجهد، بل يمنع التواجد أو الازدحام في مكتب التموين أو فرع وزارة الصحة الوباء لا ينتشر يمكنك التحقق من خلال الرابط.

- نسجل الدخول أولاً إلى موقع الويب (اضغط هنا).
- أدخل رقم البطاقة الكمية.
- أدخل رقم بطاقة الدولة.
- أدخل المحافظة التي تنتمي إليها.
- ثم اضغط Enter.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة أو أحد المستفيدين يجب أن يكون مسجلاً باسمك لدى شركة هاتف محمول ولا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة، يواصل ملايين المصريين المستهدفين، الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 22 مليون مستفيد في مختلف محافظات مصر، تحديث أرقام هواتفهم المحمولة من خلال الرسائل المعروضة على الخبز لتسهيل التواصل بين الوزارة والمواطنين، منذ العام الماضي 2 منذ بداية الشهر وبدعوة من الوزارة بدأنا أيضًا في تحديث بطاقة التوريد لتسهيل الأمر على الجميع الإجراءات المتعلقة بتلك العمليات.

رابط تنشيط بطاقة التموين من خلال التسجيل علي موقع دعم مصر الالكتروني 

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