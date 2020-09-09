تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.55% في ختام التعاملات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:16 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1394.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 646.5 ألف درهم.

 وهبط بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 30.03% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.43%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.75% بضغوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.79%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.02%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.59%.
 
وهبط قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط تدنى سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط تراجع سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.6%، فيما ارتفع سهم عقارات السيف وحيداً بنسبة 0.58%.

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