تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.55% في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1394.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 646.5 ألف درهم.





وهبط بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 30.03% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.43%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.75% بضغوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.79%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.02%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.59%.