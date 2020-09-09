التنمية المحلية: متابعة لحظية بإعادة الشيوخ (فيديو)

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن أجواء العملية الانتخابية خلال جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ كانت مستقرة بالأمس، وأغلقت اللجان في تمام التاسعة مساءً، منوهًا بأن هناك اثنين من القائمين على العملية الانتخابية بمحافظتي بني سويف وأسيوط أصيبوا بهبوط، وتم التدخل السريع من جانب الأطباء بوحدات الإسعاف المتمركزة، وحالتهم الآن جيدة ويمارسوا عملهم بشكل طبيعي.



وأضاف "قاسم"، خلال حواره مع مراسلة "الفضائية المصرية"، اليوم الأربعاء، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، تواصل صباح اليوم مع المحافظين للتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المياه وكل ما يتعلق بمستلزمات العملية الانتخابية، والتأكد من تعقيم وتطهير المقرات الانتخابية من الداخل، مع تعقيم أماكن القائمين على العملية الانتخابية، ومحاور اللجان من الخارج فيما يتعلق بإزالة المخلفات وتمركز وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتوفر المظلات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 14 غرفة عمليات على مستوى 14 محافظة، وهناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية، وهناك زملاء باللجان الانتخابية لإرشاد المواطنين وتسهيل قيامهم بعملية الانتخاب حتى تتم بشكل آمن.



وشهدت مختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وإنتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت.



وشارك فى تنفيذ إجراءات التأمين مختلف القطاعات الأمنية من خلال عناصر مدربة ذات جاهزية عالية مزودة بأحدث التقنيات والمعدات التى تتيج لها سرعة التعامل مع أى خروج على القانون والمواقف الطارئة، وذلك تزامنًا مع انتشار أمنى مكثف على مستوى الجمهورية وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية، ضمن خطة أمنية متكاملة تمتد حتى إنتخابات مجلس النواب القادمة نوفمبر 2020.



وقد واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإقتراع من خلال توفير كراسى متحركة بكافة مقار اللجان ومراجعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية والتحقيق من وجود مسافات أمنة بين المواطنين، بما يوفر مظلة أمنية محكمة يمارس من خلالها المواطنين حقهم الدستورى فى التصويت.