مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.62% بختام جلسة الأربعاء

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% خاسراً 14.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 391.6 مليون سهم محققة ما قيمته 308.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5605 صفقة لعدد 35 سهماً.





وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.54%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.10%، 0.04%، على التوالي.