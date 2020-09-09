مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.62% بختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:11 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% خاسراً 14.36 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 391.6 مليون سهم محققة ما قيمته 308.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5605 صفقة لعدد 35 سهماً.
وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.54%، ثم قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.10%، 0.04%، على التوالي.
وقفزت 10 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 70.7 مليون ورقة بقيمة 53 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.62%.
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