نجوى كرم ترفع الصوت: نحن من يدفع الثمن
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:15 م
لمياء علي
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علقت شمس الأغنية اللبنانية على الأحداث والظروف التي شهدتها لبنان ومازالت تعاني من آثارها حتى الآن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.
وكتبت نجوى: ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب.
وأضافت: واولادك الاطفال ينتظرون والدهم البطل لا اعلم من باع الوطن ولكن رأيت من يدفع الثمن.
وتفاعل متابعيها مع تغريدتها بشكل كبير مؤكدين على أن ماقالته صحيح ويمثل واقع لبنان.
وكتبت نجوى: ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب.
وأضافت: واولادك الاطفال ينتظرون والدهم البطل لا اعلم من باع الوطن ولكن رأيت من يدفع الثمن.
وتفاعل متابعيها مع تغريدتها بشكل كبير مؤكدين على أن ماقالته صحيح ويمثل واقع لبنان.