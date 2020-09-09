إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بكافة الوحدات المحلية التسع والمدينة.

وأوضح اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة فالمهد بمساحة 18 قيراط و14 سهم بمجلس قروى المعصرة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفينالمخالفين. 

ومن ناحية أخرى تقوم الوحدات المحلية بعمل لوحات تحذيرية على جدران المنازل بعنوان هذا المنزل مخالف ولم يتقدم بطلب التصالح.

وعلى جانب اخر أزالت الوحدات المحلية في المنيا، الإثنين، 29 مخالفة تعدي متنوعة، بينها 5 مخالفات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية لمساحة 2 قيراط و12 سهمًا بمركزي سمالوط والمنيا، و23 مخالفة تعدي بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 3416 مترا، تم استردادها بمركزي مغاغة وأبوقرقاص.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر أعلنت الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي في شمال المنيا، عن إزالة 16 حالة تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي والطرق في نطاق مجلس قروي حلوة، علي مساحة 12 قيراط و5 سهم، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وقد واصلت الوحدات المحلية عمل حصر للأبنية المخالفة ووضع علامات إرشادية علي واجهات العقارات المخالفه، وحذرت من عدم التقدم بطلبات المصالحات التى تنتهى نهاية الشهر الجارى.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، إن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذى وجه باستمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المعنية، إذ شدد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

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