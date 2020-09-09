لليوم 24.. الصين لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي قبل أن يتفشى في جميع أنحاء العالم، منذ 24 يوما.

ووفقًا للجنة الصحية الصينية، انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الصين من 10 إصابات الاثنين إلى إصابتين الثلاثاء، وكلها إصابات وافدة.

وسجل البر الرئيسي، حالتي إصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، أمس الثلاثاء انخفاضا من 10 حالات يوم الاثنين.

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

وبحسب وكالة رويترز، تراجع عدد الحالات الجديدة في الصين التي لا تظهر عليها أعراض إلى 8 حالات مقابل 13 حالة يوم الاثنين.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85,146 حالة في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4,634 حالة وفاة.