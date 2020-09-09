التمديد آليا لصلاحية الإقامة المنتهية للوافدين خارج السعودية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد وعبد الرزاق أحمد  رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أشار فيه إلي أن الإدارة العامة للجوازات أعلنت عن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 من نفس الشهر دون مقابل ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.

كما أعلنت الجوازات عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة ، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

سعفان يتفقد أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين

قامت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام وزارة القوي العاملة وذلك بشكل فجائي دون تحديد موعد  ، حيث تم الكشف على 150 موظفاً بالوزارة ، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال اللجنة ، ووجه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وضمت اللجنة  ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل .
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلن بوقت سابق عن نتائج  عن أعمال اللجنة خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020  بالكشف على 181 ألفاً 763 موظفاً في مختلف الوزارات ،وفى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

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