وصول وزير الري والوفد المرافق له إلى جنوب السودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
الفجر
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وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق، إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة السيد مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان.

وقد استقبل السيد مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان نظيره المصري والوفد المرافق بحضور السيد حاكم ولاية الاستوائية الوسطى والسيد السفير محمد قدح - سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان.

وكان في استقبال الوفد المصري لفيف من الوزراء وحكام الولايات (وزير الري، وزير الشئون الإنسانيه، وزير الماليه، والي جونجلي، والي بيبور، وممثلو الولايات المتضرره من الفيضان) وكذلك لفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وأعرب عبد العاطى على سعادته الغامرة بزيارة دولة جنوب السودان موكدًا أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين قيادةً وشعبًا وهذه العلاقات الممتدة ليس فقط في مجال الموارد المائية والرى بل في كافة المجالات. 

ومن جانبه عبّر السيد مناوا بيتر قادكوت وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان عن سعادته بتلبيه وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق له للدعوه معربًا عن شكره إلى جمهورية مصر العربية لما تقدمة من دعم الى جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري، وأنه يتطلع الى تبادل الرؤى وسُبل تعزيز التعاون المشترك مع شقيقة وزير الموارد المائية والري. 

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأنه تصادف مع وصوله الى مطار جوبا الدولي وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التي طرأت في جنوب السودان خلال الفترات الماضية، وقد أكد المسئولون بجمهورية جنوب السودان المتواجدون لتسلّم الشحنة إعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم الى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصة على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ما ليس غريبًا على مصر وقوفها بجانب أشقائها من دول أفريقيا. 

وأكد عبد العاطى على أن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل والذى يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحوري تجاه جمهورية جنوب السودان وتقديم الدعم في مختلف المجالات وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين.

هذا، ومن المقرر خلال الزيارة إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقّد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.

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