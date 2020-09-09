ضبط كمية من المواد المخدرة في أسيوط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 420 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة، بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط.

كما أمكن ضبط 7200 قرص مخدر لعقار التامول المخدر – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات بحوزة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).

بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتفى المحمول للإتصال بعملائهما، والسيارة والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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