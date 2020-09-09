محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمتابعة آخر مستجدات أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تتم بقطاع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، واللواء أيمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات الهندسية المنفذة لأعمال التطوير.

واستمع المحافظ لشرح موجز عن أخر الأعمال بمحطات رفع c9 وc7، وكافة الجوانب المتعلقة برفع كفاءة محطات الصرف لاستيعاب المشروعات الصناعية بالمنطقة وتذليل أى عقبات قد تؤثر على سير العمل بالمشروعات الصناعية، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لتنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد من هيئة الرعاية الصحية.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة دكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد 

وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء الوفد آخر مستجدات الأعمال بالهيئة العامة للرعاية للصحية، وتبادل الحديث حول عدد من الموضوعات بشأن تطوير الخدمات المقدمة داخل هيئة الرعاية الصحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود هيئة الرعاية الصحية، والتى تعد من أهم الخدمات المقدمة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مؤكدا أننا نشهد طفرة كبيرة فى مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمواطن، والتى كانت من أولى أهداف إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب الجهود المستمرة لأحداث التطوير داخل كافة قطاعات المنظومة بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى الطبى والصحى بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يؤكد على الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية

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