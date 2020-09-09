الموت يفجع الفنان أحمد وفيق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفيت اليوم ابنة عمة الفنان أحمد وفيق، وأعلن أحمد وفيق خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشر عبر حسابه قائلاً"إنا لله وإنا اليه راجعون . انتقلت الي رحمة الله تعالي .إبنة عمتي الغاليه .. والدة الاستاذ سعد جمعه عبد الباري .. وجدة عبد الباري سعد الطالب بمعهد الفنون المسرحيه .. ادعوا لها بالرحمه .ولا حول ولا قوة الا بالله".


يذكر أن آخر أعمال أحمد وفيق مسلسل النهاية الذى تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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