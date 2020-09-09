رئيس الوزراء: مصر قادرة على تنظيم المسابقات الدولية على أعلى مستوى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.







