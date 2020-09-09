نيوكاسل يعلن ضم جمال لويس من نوريتش سيتي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع جمال لويس من صفوف نوريتش سيتي الذي هبط من الدوري الممتاز.

وانضم لويس البالغ من العمر 22 عاما إلى نيوكاسل بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وبات لويس خامس صفقات نيوكاسل هذا الصيف بعد ضم ريان فرازر وجيف هندريكس والحارس مارك جيليسبي والمهاجم كالوم ويلسون.

وقال لويس "إنه أمر كنت اتطلع إليه حقا عندما سمعت بوجود اهتمام كبير، لذا أشعر بالسعادة لتواجدي هنا الآن، نيوكاسل ناد رائع صاحب تاريخ".

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "جمال  مشروع لاعب واعد، لقد شاهدت تألقه في دوري البطولة الإنجليزية قبل عامين وقد أظهر إمكانياته في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز".

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح شديد اللهجة من سامح شكري عن الممارسات التركية السافرة

منذ أقل من ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 20 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 25 دقيقة

تسريب تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حديث كومان مع ميسي بعد عودة البرغوث

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقدم أول عرض رسمي لضم مدافع السيتي

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يشارك في تدريب برشلونة لأول مرة منذ الأزمة

منذ أقل من ساعة

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 15 ساعة

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

منذ أقل من ساعة

وكيل أعمال كوتينيو يحدد موقف موكله من البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

11:31 ص

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

11:34 ص

برشلونة يقدم أول عرض رسمي لضم مدافع السيتي

12:01 م

أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟