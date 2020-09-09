بحث عن الآثار.. كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن.









بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة شخص مجهول أسفل كوبرى الثروة السمكية بدائرة القسم.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه (بالمعاش، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة)، وأن وراء إرتكاب الواقعة 8 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرروا أنه أثناء قيامهم بالإشتراك مع المتوفى فى التنقيب عن الآثار بمنزل أحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، إنهالت الأتربة على المتوفى أثناء تواجده داخل حفرة مما أدى لوفاته، وقاموا باستخراجه ووضعه داخل سيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين وإلقائه بمكان العثور خشية افتضاح أمرهم، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومتعلقاته الشخصية بإلقائها بمياه البحر.









تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم





كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.





وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.





وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.





وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



