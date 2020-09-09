كورونا حول العالم.. 900 ألف وفاة وأكثر من 27.5 مليون مصاب

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن وباء كورونا حصد أرواح نحو 900 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 27.5 مليون شخص، حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث توفي فيها نحو 190 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 6.3 مليون إصابة.

وأعلنت السلطات الهندية، تسجيل نحو 4.4 مليون إصابة، وحصد فيها الوباء أرواح 74 ألف شخص، بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جنوز هوبكنز"، اليوم الأربعاء.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا حيث سجلت نحو 4.2 مليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات فيها حتى الآن 127 ألفا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، إذ سجلت مليون و30 ألف إصابة، ولكن يعتبر عدد الوفيات فيها قليلا نسبيا، إذ لم يتجاوز 18 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.

وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 68 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الإصابات 640 ألفا حتى الآن.

وفي أوروبا تعتبر بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا من أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت بريطانيا نحو 42 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا، حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 35 ألف شخص، وفي فرنسا توفي نحو 31 ألفا، وبلغت حصيلة الوفيات في إسبانيا نحو 30 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.