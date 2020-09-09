رامي عياش يرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد افتتاحه سلسلة مطاعم خارج لبنان

Advertisements





تعرض الفنان اللبناني رامي عياش و زوجته داليدا لانتقادات عديدة خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما افتتاحهم سلسلة مطاعم خارج لبنان، بعد أيام قليلة من حادث انفجار مرفأ بيروت الشهير.



وحرص رامي عياش على الرد على تلك الانتقادات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" حيث كتب تغريدة قال فيها:" اعتذارك على راسي ولو حكيت عني شخصيًا وحياتك ما كنت رديت مش أصول نحن الرجال نحكي عن حرم وعرض بعض، بتغريدتك هيدي بحط أخلاقك ع الراس، ويا أستاذ ناصر نحن لا رحنا سياحة ولا حطينا صور احتفالات ولا شط بحر".



وأضاف رامي عياش قائلاً :" نحن رحنا نفتح سلسلة مطاعم اسمها لبنان بكل فخر ونضمن مستقبل ولادنا إن كان بطيارة عامة أو خاصة مش هيدا المضمون، وكل خطوة بالأعمال لازم تتواكب بخبر للانتشار فقط لا غير، نحن أقل الناس ومش بحاجة للمكابرة، كل الاحترام الك ولعايلتك".