توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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توافد المواطنين على لجان الانتخابات للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، اليوم الأربعاء، داخل 255 لجنة فرعية يشرف عليها 255 قاضيا.

كانت الدقائق الأولي لعملية التصويت قد شهدت إقبالا من السيدات، ووجه رجال تأمين اللجان الناخبين باتباع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للتصويت.

يذكر أن 255 قاضيا يشرفون علي ٢٥٥ لجنة فرعية حيث إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية بالمحافظة يصل إلى نحو مليون و35 ألفا و571 ناخبا.

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ اسكندرية بأنه تم إعداد غرف العمليات سواء الرئيسية بالمحافظة أو الفرعية بالمراكز والمدن لتكون جاهزة لفتحها من أجل متابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفورى مع أى معوقات يمكن أن تؤثر على إنتظامها، وهو الذى توازى مع رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف من خلال إنتشار 40 سيارة إسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.

فيما تم تجهيز المولدات الكهربائية الإحتياطية لتشغيلها فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى قبل إنطلاق جولة الإعادة للتأكد من جاهزية جميع مقار اللجان وتلافى أى ملاحظات سلبية لإنجاح سير العملية الإنتخابية على الوجه الأكمل.


ووجه الدعوة لجميع قوى المجتمع الأسوانى بالنزول إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم للمشاركة الإيجابية فى إختيار من يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس الشيوخ، لأن ذلك يعتبر واجب ومسئولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة، ولاسيما أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الإنتخابى هو إدراك واعى لقيمة صوته فى إختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادر على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان
توافد الناخبين على ثاني أيام جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بأسوان

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