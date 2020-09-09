مدبولي: تكليفات من السيسي بتوجيه كل الدعم للأشقاء في السودان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
الفجر
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.


ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين؛ من أجل توفير كافة المستلزمات المختلفة في كل من جنوب السودان والسودان، معلنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتنا لهم، حتى يتخطى السودان الشقيق هذه المحنة بسلام.

وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، على الجهود المبذولة من خلال إقامة هذا الجسر الجويّ، كما أعرب عن تقديره لجهود الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في تدبير المستلزمات المختلفة لأشقائنا في السودان.

كما شدد الدكتور مدبولي على أن مصر لديها الاستعداد الكامل لتلبية أي احتياجات يطلبها الأشقاء في السودان، لافتا في الوقت نفسه إلى الزيارة التي تقوم بها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للخرطوم، على رأس وفد طبي يتألف من 20 طبيبا في مختلف التخصصات، إلى جانب عدد من الممرضين والمتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.

في سياق آخر، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، بسرعة تقديم التصور النهائي لهذه المشروعات؛ من أجل تحديد موعد لمناقشتها مع رئيسي وزراء الأردن والعراق.

في سياق آخر، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، بسرعة تقديم التصور النهائي لهذه المشروعات؛ من أجل تحديد موعد لمناقشتها مع رئيسي وزراء الأردن والعراق.

وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الاحتفالية التي تم تنظيمها لقرعة كأس العالم لكرة اليد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الاحتفالية، وإخراجها بصورة مبهرة أعطت رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم المسابقات والبطولات والفعاليات الدولية على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، مضيفا أن هذه الفعاليات تسلط الضوء على ما يحدث في مصر حاليا من تقدم في مختلف المجالات.

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