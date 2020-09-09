إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت منطقة أرض غيث، بمدينة شربين، في محافظة الدقهلية، انهيار عقارين، ونتج عن الإنهيار إصابة ٣ أشخاص.

انتقل المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين ونواب رئيس المركز، وقوة من الشرطة ورجال الحماية المدنية، لمكان الإنهيار بأرض غيث.

بالفحص والمعاينة تبين أن المنزل المنهار عباره عن ٤ طوابق وخالي من السكان وبه شروخ وله قرار إخلاء والمنزل المجاور له مكون ٣ طوابق وحدث به تلفيات في اساسات المنزل ونتج عنه اصابه ٣ أفراد تم تحويلهم إلى قسم الطوارئ يتلقون العلاج ولا يوجد خسائر في الأرواح.

واكد رئيس مدينة شرلين أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية برئاسه المركز والمنشآت الآيله للسقوط للمرور والمعاينة على المنازل المحيطه والمجاوره بالمنطقه للتأكد من سلامة المباني بالمنطقة. 

وشدد علي انه تم قطع المرافق عن المنازل المتضررة وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقي اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شربين، بانهيار منزلين بمنطقة أرض غيث التابعة للمركز واصابة ٣ أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط المنزل الأول، وهو ملك حسام الدفري ومكون من 5 ادوار، مما أدي لسقوط المنزل الثاني وهو مبنى قديم مكون من 3 ادوار،وملك حسين صقر.

وأصيب زوجه المالك الثانى 60 سنة بإصابات خطيره وفقدت العين اليسار، وتم نقلها الي المستشفي العام،و اصابة الزوج وولده باصابات متفرقة، وتبين وجود شرخ بمنزل المالك الاول من قبل وتم اخراج السكان منه حيث أنه بناء جديد وعند ظهور هذا الشرخ بالمنزل قام باخراج السكان منه.

وتحرر المحضر اللازم، لمتابعة النيابة العامة، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)
إصابة ٣ أشخاص في انهيار عقارين بالدقهلية (صور)

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