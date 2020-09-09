تفاصيل القبض على شخص استولى على 20 مليون جنيه بدار السلام

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة دار السلام في واقعة قيام شخص بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال بزعم استثمارها، أن المتهم يدعى مدحت نجيب عبد الحكيم سيد وهارب من تنفيذ الحكم الصادر في الجنايه رقم ٩٦٢٥ لسنة ٢٠١٨ حصر حبس ٦٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات الزاوية الحمراء المقضي فيها بحبسه عشر سنوات مع الشغل وذلك إثر قيامه بتزوير توكيلات لاستخدامها في الاستيلاء على أموال وممتلكات أشخاص لا يعرفونه ثم قام المذكور بالنصب علي رجال أعمال وأصحاب شركات بأن سلمهم تحويلات بنكيه صادرة عن بنوك دولية بالخارج لصالحهم مقابل بضائع وثبت تزوير تلك التحويلات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أوهم الضحاياه بأنه مستشار تجاري لسفارة جزر القمر، مستخدمآ مستندات مزورة على خلاف الحقيقة.

كما كشفت تحريات المباحث إن المتهم مدرج من خلال نشرة حمراء أصدرها الانتربول الدولي بعد القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وترحيله إلى مصر إلا أنه لم يرتدع واستطاع بادعائاته الكاذبة ان يتحصل علي مبالغ مالية تجاوزت العشرين مليون جنيه موضوع الاتهام الوارد بالمحضر ٣٧٤٢ إداري قسم دار السلام حصر تحقيق ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٠.

البداية تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام من ضبط أحد الأشخاص متهم فى عدة قضايا نصب وخيانة أمانة بعد استيلائه على أموال مواطنين ورجال أعمال بزعم استثمارها، وبيع بضائع وهمية واردة من الخارج بأوراق مزورة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بتجديد حبسه ٤٥ على ذمة التحقيقات.

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