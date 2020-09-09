تفاصيل القبض على شخص استولى على 20 مليون جنيه بدار السلام

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام في واقعة قيام شخص بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال بزعم استثمارها، أن المتهم يدعى مدحت نجيب عبد الحكيم سيد وهارب من تنفيذ الحكم الصادر في الجنايه رقم ٩٦٢٥ لسنة ٢٠١٨ حصر حبس ٦٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات الزاوية الحمراء المقضي فيها بحبسه عشر سنوات مع الشغل وذلك إثر قيامه بتزوير توكيلات لاستخدامها في الاستيلاء على أموال وممتلكات أشخاص لا يعرفونه ثم قام المذكور بالنصب علي رجال أعمال وأصحاب شركات بأن سلمهم تحويلات بنكيه صادرة عن بنوك دولية بالخارج لصالحهم مقابل بضائع وثبت تزوير تلك التحويلات.





وتبين من التحقيقات أن المتهم أوهم الضحاياه بأنه مستشار تجاري لسفارة جزر القمر، مستخدمآ مستندات مزورة على خلاف الحقيقة.





كما كشفت تحريات المباحث إن المتهم مدرج من خلال نشرة حمراء أصدرها الانتربول الدولي بعد القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وترحيله إلى مصر إلا أنه لم يرتدع واستطاع بادعائاته الكاذبة ان يتحصل علي مبالغ مالية تجاوزت العشرين مليون جنيه موضوع الاتهام الوارد بالمحضر ٣٧٤٢ إداري قسم دار السلام حصر تحقيق ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٠.



