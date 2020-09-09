إسرائيل تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى أكثر من 137 ألف حالة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 137159 إصابة، حتى نهاية يوم الثلاثاء، بينها 1040 حالة وفاة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وكشفت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، أنه من بين مجمل المصابين بالفيروس هناك 454 شخصا وصفت حالتهم بالخطيرة، و143 مربوطين بجهاز التنفس الإصطناعي، و106996 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 29123 شخصا.

وفي وقت سابق، بدأت الشرطة الإسرائيلية، في نشر 3 آلاف عنصر من قواتها، إلى جانب مئات الجنود، لتنفيذ قرار فرض حظر التجول الليلي في 40 مدينة وقرية تعتبر بؤرا لتفشي فيروس كورونا.

وتشهد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.