



الكليات المتاحة في تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2020 الحد الادني للقبول في كليات علمي علوم





بعد الإعلان عن إتمام الدراسة الثانوية لعام 2020، يعتزم الطلاب الالتحاق بأعلى الجامعات، ومن بينها كلية الحاسبات والمعلومات تم قبول طلاب العلوم في كلية الحاسبات والمعلومات للمرة الأولى، مما جعل الطلاب يبحثون عن الحد الأدنى من معرفة القبول بعد فقدانهم فرصة الالتحاق بجامعة طبية، من خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم الحد الأدنى من شروط القبول لجميع كليات الحاسبات والمعلومات في المحافظات المختلفة.





تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم

توجد وظائف شاغرة لطلبة المرحلة الثانية من كلية الحاسبات والمعلومات، والتي تدعم العديد من الأقسام المختلفة، مثل قسم علوم الحاسب، وقسم البحوث التشغيلية، وقسم نظم المعلومات. الحد الأدنى من متطلبات الالتحاق بكلية الحاسب والمعلومات تشمل:





- الحد الأدنى للقبول في جامعة الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية هو 375.5.

- جامعة بني سويف للحاسوب والمعلومات بحد أدنى 374 نقطة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة بدرجة قبول لا تقل عن 379.

- جامعة الحاسبات وتقنية المعلومات، بحد أدنى 381 درجة.

- جامعة الزقازي للحاسوب والمعلومات الحد الأدنى للقبول 377.5 نقطة.

- جامعة المنيا الحاسبات والمعلومات بحد أدنى 373 درجة.

- جامعة سوهاج للحاسبات والمعلومات بحد أدنى 372 درجة.

- جامعة السويس للحاسبات والمعلومات الحد الأدنى للقبول 375.





الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم المرحلة الثانية

الإعلان عن المرحلة الثانية من الآداب والعلوم، لأن الحد الأدنى لمتطلبات المرحلة الثانية من العلم هو 77.40٪، والحد الأدنى لمتطلبات المرحلة الثانية من الآداب 67.80٪، وهناك بعض الجامعات لطلبة المرحلة الثانية من العلوم. لاستخدام هذه الكليات كالتالي:





(كلية الآداب بكلية الحقوق بالإسكندرية المنيا - جامعة كفر الشيخ، كلية علوم الثروة السمكية - كلية تربية ابتدائي جامعة المنصورة - معهد فني صحي بالمحافظات المختلفة - كلية الإعلام جامعة القاهرة - كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط).



