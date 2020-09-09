رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد اليوم الأربعاء، الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان، حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة لجامعة أسوان وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعددا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذي أقيم بالحرم الجامعي بصحاري.


وقال "غلاب" رئيس الجامعة انه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع التنمية المستدامة فى عيد العلم لجامعة أسوان مارس الماضى 2020، مشيرا بأنه تم التنظيم لتلك المشاريع التنافسية من خلال فريق عمل برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز عرابى رئيس فريق التصنيف بالجامعة والدكتور أشرف حميده والدكتور ايمن سمير وتحت اشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موضحا بانه تم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها والتحكيم من خلال نظام إلكتروني ومن خلاله تم إختيار ستة مشاريع فائزة وذلك لخدمة العديد من محاور التنمية المستدامة. 

وكما أشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات، إلي أن تلك المشاريع تخدم استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة وتعمل على تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.


واضاف الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لحنة التصنيف الدولي بالجامعة انه قد حضر الإحتفال الباحثين الفائزين وعمداء الكليات المشاركة.
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة
رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة

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