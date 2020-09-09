بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخطط نادي بيراميدز لإبرام عدد من الصفقات القوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


وبات بيراميدز قريبا من الاعلان عن صفقتين كبيرتين من خارج مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم إنهاء الاتفاق معهما، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.


وكانت إدارة بيراميدز، أعلنت، عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي، لمدة 5 سنوات حتى 2025، قادمًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.


وأوضحت مصادر داخل النادي السماوي، أن إدارة بيراميدز تسعى لبناء فريق قوي للغاية في الموسم المقبل، للمنافسة على كل البطولات المحلية والقارية.


وذلك بوجود عدد من اللاعبين المميزين أصحاب الخبرة داخل الفريق، أمثال عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد الشناوي وعلي جبر، بالإضافة إلى الوافد الجديد رمضان صبحي، واقتراب الإعلان الرسمي عن التعاقد مع شريف إكرامي.


يشار إلى أن بيراميدز أبرم حتى الآن صفقتين في الميركاتو الصيفي، هما الثنائي أحمد فتحي قادمًا من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، ورمضان صبحي قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي.

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