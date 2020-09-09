إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى وأبو حمص عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 6546 مترا مربعا عبارة عن إزالة عدد 13 حالة تعد على أملاك الدولة بحوش عيسى بمساحة 6200 متر تتبع الهئية العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة لتعديات علي حرم الري بالجانب الأيمن لترعة المحمودية بزمام قرية بركة غطاس بأبوحمص بمساحة 346 مترا مربعا.

آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)

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الفجر البحيرة ازالة تعديات

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